Els empresaris gironins reclamen l'aprovació dels pressupostos

El Grup Impuls per Girona (GiG), format per les cambres de comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), Pimec Girona i Fòrum Carlemany, ha reclamat als partits polítics i a les institucions que arribin a un acord per tirar endavant tant els pressupostos de la Generalitat com els de l'Estat.

Segons demane, també cal, sobretot, el compromís d'un compliment estricte de les inversions pressupostades, que, segons alerten, "any rere any són menystingudes". "Si no, serà impossible superar el dèficit acumulat d'infraestructures que llastra el nostre creixemet", adverteixen.

Les entitats que integren el GiG han constatat que les empreses reclamen majoritàriament a les institucions el foment de l'economia a partir de les polítiques pressupostàries. "Cal que els partits arribin a acords efectius, centrats en l'impuls de l'activitat empresarial que reverteixi en la millora de les condicions de vida de la població", demanen.

En la seva opinió, l'aprovació dels pressupostos podria ser un primer estadi per arribar, més endavant, "als consensos polítics que reclama la societat catalana".

El GiG manté el seu convenciment que el conflicte entre Catalunya i Espanya només es resoldrà amb el diàleg serè. "La tensió i la inestabilitat no ajuden a recuperar la calma que necessita la ciutadania i el món empresarial", conclouen.