La Generalitat comença a pagar les primeres beques del curs 2018-19

Educació ja ha tramitat els primers pagaments de les beques i els ajuts a l'estudi corresponents a les convocatòries del curs 2018-2019. El Departament gestiona aquestes convocatòries de caràcter general per a estudiants d'ensenyaments postobligatoris no universitaris, així com els ajuts per a l'alumnat amb alguna necessitat específica de suport educatiu.

Es tracta de beques que convoca el Ministeri d'Educació, mitjançant un conveni de col·laboració que se signa cada curs, mentre no es faci efectiva la transferència de les competències a la Generalitat de Catalunya.

Fins al tancament del 2018, s'havien concedit 11.119 ajuts per 10.167.644 euros, 6.423 dels quals són per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i 4.696 per a estudiants d'ensenyaments postobligatoris no universitaris. El curs 2017-2018, s'hi van destinar gairebé 72 milions d'euros i es van concedir més de 63.000 beques i ajuts .

La Conselleria va informar que, entre finals de desembre del 2018 i principis de gener del 2019, els beneficiaris de les aportacions començarien a rebre els pagaments. Aquests es van ordenar a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, que ho ha avançat a l'espera de les transferències del Ministeri. Educació també va indicar que aquest pagament suposa un avançament de dos mesos respecte als anys anteriors.