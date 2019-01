La Guàrdia Civil confisca un 311% més de marihuana durant el 2018

Durant el darrer any 2018, el cos de la Guàrdia Civil de Girona ha intervingut un total de 2.725 quilograms de marihuana. D'aquesta manera, els agents han confiscat un 311% més de droga que l'any anterior, en què el nombre de quilos intervinguts va ser de 663.

Les diferents operacions antidroga que es van practicar a la demarcació van permetre desarticular grups criminals dedicats a la distribució de substàncies estupefaents. En total es van practicar 337 actuacions relacionades amb el tràfic de droga a la província, amb un resultat de 196 detinguts.

Precisament, un dels motius pels quals la quantitat de marihuana intervinguda va augmentar de manera notable respecte al 2017, va ser una operació en concret: la «Vassus-Monres», que va suposar el desplegament més important d'efectius d'aquest cos de seguretat en el territori gironí.



Un operatiu de gran abast

A finals del passat mes d'octubre, un total de 370 agents de la Guàrdia Civil entre els quals hi havia la Policia Judicial, l'agrupació de reserva i seguretat o els membres de la unitat d'explosius van participar en el registre d'una trentena de domicilis pertanyents a un clan que es dedicava al cultiu i venda de marihuana a gran escala i que també hauria estafat al voltant d'uns 80.000 euros punxant la llum.

El clan es trobava repartit en diverses localitats de les comarques de la Selva i el Gironès amb l'epicentre a Maçanet de la Selva. L'operació va permetre comissar 2.600 plantes i 65 quilos de cabdells de marihuana, 45.000 euros en efectiu i 9 armes (tres pistoles, un revòlver, un rifle, una escopeta i tres carabines). També es van intervenir 22 vehicles (alguns d'aquests d'alta gamma), munició, una catana, matxets i navalles de grans dimensions, a més de 15 telèfons mòbils d'última generació i diverses joies i rellotges d'alt valor. Gràcies a l'actuació, es va poder posar fi a un grup criminal que destinava la droga no només al mercat espanyol sinó també a l'internacional, amb vendes a països com França o Holanda.

La investigació va començar el novembre de l'any anterior, quan els agents van tenir notícies de la possible existència d'una important organització ubicada a la província de Girona amb possibles ramificacions a la de Barcelona. També van descobrir que el clan d'ètnia gitana tenia pisos i cases a Cassà de la Selva, Lloret de Mar i Girona (al barri de Vila-Roja). A la primera de les localitats es creu que hi vivia un dels líders i comptava amb una casa ostentosa. I és que, de fet, durant la investigació, els agents van poder observar com els integrants de l'organització portaven un alt nivell de vida, molt superior al que podrien justificar mitjançant la seva activitat laboral.