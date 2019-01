Llagostera programa 35 propostes culturals per al primer semestre del 2019

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Llagostera ha presentat la programació de teatre, música i cinema prevista per al primer semestre del 2019. La programació inclou un total de 35 propostes, que començaran el pròxim 19 de gener amb la projecció de curtmetratges de Veinàlia produccions. Entre la programació destaca el concert final de la gira del grup musical Sotrac i la segona edició del Festival Espurnes.

També hi ha programades les actuacions de diverses companyies i actors de renom com ara Eduard Farelo amb l'obra Una Ilíada, Roger Pera amb l'espectacle Quina Feinada, dirigit per Ventura Pons, i el darrer projecte de Marta Montiel i Elies Barberà, No m'oblideu mai. Com a novetat, dins la programació s'hi han inclòs tres sortides a Barcelona amb autobús al teatre Poliorama, al Teatre Nacional de Catalunya i al Gran Teatre del Liceu. Cal destacar que el consistori consolida la seva aposta cinematogràfica amb al Cicle Gaudí, un circuit estable de cinema impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català.