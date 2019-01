Olot expropia tres finques per fer una avinguda a la vora del riu

El carrer Sant Miquel és on l´Ajuntament va fer l´expropiació de les 3 finques, ahir a la tarda.

El carrer Sant Miquel és on l´Ajuntament va fer l´expropiació de les 3 finques, ahir a la tarda. foto: xV

L'Ajuntament d'Olot ha aprovat l'expropiació de 3 finques del carrer Sant Miquel amb la intenció de fer una avinguda sobre el riu Fluvià. L'Ajuntament va encarregar un projecte d'urbanització d'un passeig vora riu i tractament d'espais adjacents.

L'expropiació va ser aprovada per unanimitat en el darrer ple i explicada pel regidor d'Espai Públic, Josep Gelis (PDeCAT). Va explicar que el valor de les finques és d'un total de 83.500 euros. El regidor del PDeCAT va apuntar que una de les finques té un valor total de 32.000 euros i que les altres dues finques tenen valor total de 51.500 euros.

Segons ell, les finques estan afectades pel Pla General del 2003. «Per tant l'Ajuntament ha de complir amb l'obligació d'adquirir-les en el moment en el qual sigui possible l'acord i aquest moment ha arribat», va explicar. Va apuntar que l'expropiació es fa amb el vistiplau dels propietaris i que la compra està dins de l'àmbit del Pla Integral d'Accions de Millora del barri de Sant Miquel.

L'únic grup que va intervenir en el debat va ser el PSC. El portaveu socialista, Josep Guix, va exposar: «Hi estem d'acord però pensem que això arriba tard i tant de bo fa quatre anys haguéssim aprovat aquestes expropiacions i haguéssim pogut desencallar aquesta via de la ciutat».

La intenció de l'Ajuntament és que el carrer Sant Miquel guanyi metres. Ara, el carrer va des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa fins a mitja avinguda Girona i la intenció es connectar-lo amb la zona del molí de can Climent.

L'expropiació de les finques forma part d'un programa amb la finalitat de fer el passeig que compta amb accions ja fetes.

La primera va tenir lloc entre el desembre i el gener del 2017. Va consistir en l'enderroc de la part més visible d'una antiga adoberia situada a la vora del riu. L'enderroc va costar més de 50.000 euros i va deixar al descobert les basses artificials on antigament els artesans tractaven les pells perquè no es podrissin. La finalitat era preparar les pells per convertir-les en cuir.

Les basses formen part del projecte, que preveu la construcció d'un mirador octogonal. El mirador estarà situat al solar de la fàbrica ensorrada i s'alçarà damunt de les basses, on posaran plantes de colors per simular els tinys.

El mirador estarà prop de 7 metres per sobre del nivell del riu i es recolzarà sobre una columna. El color encara no està ben decidit. El mirador està pressupostat en 50.000 euros.

El projecte ja està fet i la previsió és que el comencin en les setmanes vinents.