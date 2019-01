Els Premis de Recerca Jove reconeixen 90 alumnes de quart d'ESO, Batxillerat i FP

L'última edició dels Premis de Recerca Jove (PRJ) ha distingit a 90 estudiants de 4rt d'ESO, de Batxillerat i de cicles formatius de grau superior i mitjà (51 noies i 39 nois), que el 2017 van elaborar 75 treballs d'investigació científica conjuntament amb el professorat. El guardó també s'ha concedit a onze centres d'ensenyament secundari en reconeixement a la seva activitat en aquest àmbit.

Entre els 75 treballs d'alumnes premiats, hi havia el Premi Reginó, en col·laboració amb l'Institut Català de les Dones (ICD), que va distingir el millor treball de recerca sobre les dones i les seves aportacions i l'institut que hagi destacat per haver impulsat l'interès en aquesta temàtica. També es va entregar el Premi INEFC, que distingeix el millor treball sobre temàtica esportiva. Com a novetat, es van lliurar dos premis Alfons Banda, en col·laboració amb l' Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), als millors treballs sobre cultura de la pau, i un premi Ramon Muntaner a la millor recerca sobre desenvolupament local.



Els reconeixements gironins

Pel que fa als premis que van recaure en treballs d'estudiants gironins, s'han reconegut els projectes titulats «Un trencaclosques biomimètic», d'Isaac Expósito, de l'institut Cap Norfeu, de Roses; «El món dels celíacs», d'Olga Albó, alumna de l'institut de Santa Coloma de Farners; «Disseny i creació d'un mosaic», d'Estel Parés, del Vescomtat de Cabrera, d'Hostalric; «És possible aplicar sistemes de trasllat automatitzat a l'àmbit domèstic?», de Mireia Planas, de l'institut Jaume Vicens Vives, de Girona; «Veler autònom», de Joan Melchor, del Frederic Martí i Carreras, de Palafrugell; «Barbers i barberies de Palafrugell», d'Aitana Vergara i Alejandra Criado, del centre Prats de la Carrera; «Mc Intyre», de Júlia Dornelles, de l'institut La Garrotxa, d'Olot.

Aquests premis que promouen la recerca als instituts estan dotats amb 750 euros, en el cas dels alumnes, i 2.500 euros pel que fa als centres educatius, que els destinen a equipament de biblioteques i material docent. Aquest curs, l'entrega dels guardons es va celebrar el 22 de desembre a l'Auditori de Barcelona.

Els Premis Recerca Jove se celebren des de l'any 1981 i s'han convocat fins a l'actual edició, 2017 sense interrupció, arribant a formar una comunitat integrada per 3.099 premiats.

Aquests premis els atorga el Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria d'Universitats i Recerca i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), a través dels quals volen fomentar l'esperit científic entre el jovent.