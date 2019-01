Terricabras anima els estudiants a defensar «uns serveis públics de qualitat»

El catedràtic de filosofia i eurodiputat per ERC Josep Maria Terricabras va participar en la tercera Jornada Cultural de Batxillerat de l'institut Santa Eugènia, realitzada a finals de desembre a l'Espai Marfà, de Girona. En la seva intervenció, el polític va demanar als alumnes que, al llarg de la seva vida, defensin «uns serveis públics de qualitat». Josep Maria Terricabras va posar com a exemple la sanitat catalana i va afirmar que l'hospital Doctor Josep Trueta té uns professionals excel·lents; així com es va referir al sector de l'educació, en el qual va remarcar la «bona feina» que realitzen els instituts. El filòsof també va demanar als estudiants que s'involucrin i promoguin accions de participació ciutadana.

Per la seva banda, l'alumnat li va plantejar preguntes sobre la seva feina al Parlament europeu.