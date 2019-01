Tres persones entren a robar en una botiga de mòbils d'Olot

Tres persones han entrat a robar en una botiga de mòbils del carrer Major d'Olot la matinada del 8 de gener. La Policia Local del municipi ha rebut un avís a dos quarts de quatre. En arribar-hi s'han trobat amb els vidres de la façana trencats.

Els lladres s'havien emportat els mòbils que hi havia a l'aparador, alguns de l'interior de la botiga i també dispositius que alguns clients havien portat a reparar. A més, han robat més de 900 euros en metàl·lic.

De moment, encara no se sap quants telèfons haurien sostret. De tota manera, el local tenia càmeres de seguretat i segons apunten fonts properes al cas, ja s'han identificat tres sospitosos. Encara no s'ha produït cap detenció, però ja hi ha un grup d'investigació dels Mossos d'Esquadra treballant en el cas.

