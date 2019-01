CCOO defensa l'acord per a la convocatòria d'oposicions

El sindicat CCOO ha reivindicat la seva participació en l'acord que ha permès la convocatòria enguany de 5.005 places d'oposició per a mestres i professors a tot Catalunya. Segons recorden, el sindicat, com a signant de l'acord juntament amb UGT, va introduir el canvi de calendari i ordre de les proves -de manera que la programació i la unitat didàctica passaran a ser la primera prova, mentre que la part més memorística se situarà en segon lloc-, el fet de poder portar el currículum a la prova pràctica, el fet que l'experiència es valorarà fins a un màxim de set punts, quan l'any passat van ser cinc, i també el fet que es pugui reclamar al final de cada prova i no un cop acabada la fase d'oposició.

«CCOO hem treballat intensament per aconseguir reduir la temporalitat de la plantilla dels centres públics d'ensenyament i estem orgullosos de la feina assolida fins ara, tot i que no renunciem a seguir negociant per assolir les millores necessàries pel col·lectiu», assenyalen.

El sindicat defensa la convocatòria d'aquestes oposicions perquè venim d'un període amb retallada de plantilles, amb un 30% de la plantilla formada per personal interí o substitut amb contractes temporals, fet que, subratllen, promou «la inestabilitat laboral i la incertesa». Per això, defensen que l'acord estatal del 29 de març de 2017 permetrà reduir fins a un 8% els contractes temporals, que a Catalunya s'han concretat negociant amb la Generalitat l'acord del 16 de juny de 2017, amb una oferta de 45.000 places per a tota la funció pública. A Ensenyament, es convocaran 16.000 places en cinc anys.