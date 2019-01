Enquesta sobre la mobilitat als carrers de la Vall d'en Bas

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha encarregat un estudi a l'empresa CIVIVA estudis urbans professionals per a la millora de la mobilitat als carrers dels pobles i urbanitzacions del municipi. La idea és aconseguir una bona convivència entre vianants i vehicles.

Segons va explicar la regidora Cristina Molas (La Vall Plural), en el darrer ple infantil, l'empresa farà una part de l'estudi sobre la base d'enquestes als veïns i reunions. Una altra part de l'estudi, segons la regidora, serà un treball tècnic fet amb mapes i estudis. El treball servirà perquè l'Ajuntament tingui un document d'orientació quan hagi de fer obres de millora en carrers i vials.

En el mateix ple, Cristina Molas (La Vall Plural) va explicar que l'Ajuntament té la intenció de fer un circuit de carrils bici que discorrerà per tots els pobles i urbanitzacions del terme. Va avançar que la xarxa tindrà enllumenat públic en els trams que ajuntin nuclis poblats. Va explicar: «Podem ajuntar Sant Esteve i els Hostalets o la urbanització de les Olletes amb el barri de Verntallat, però la Pinya i els Hostalets, que estan tan allunyats, potser no podrem mai». La regidora va apuntar que els trams del carril bici que passin per boscos o camps no tindran llum també per no molestar els animals.



Fibra òptica

L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat (La Vall Plural), va explicar que la distribució de la fibra òptica per la Vall d'en Bas ha començat per Joanetes i que la fa l'empresa Xafogar.

Segons Amat, l'expansió començarà ben aviat a Sant Esteve d'en Bas i els Hostalets. Va indicar que preveuen fer reunions amb els veïns dels dos nuclis per acordar la distribució.

Va explicar que la fibra serà expandida pels carrers principals de manera que connectarà les cases. Va assenyalar que connectaran Puigpardines, can Trona, el barri de Verntallat, el Mallol i la resta de nuclis del municipi.