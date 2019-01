Esquerra de Ripoll demana mesures per atraure habitants

El portaveu d'ERC de Ripoll, Roger Bosch, va demanar que l'Ajuntament imiti el que fan els de la localitat veïna de Sant Joan de les Abadesses. És a dir, fer vídeos promocionals perquè hi hagi persones que decideixin anar a viure a una localitat mancada d'habitants.

Tot i que en deu anys Ripoll ha perdut 380 habitants, en els darrers dos anys ha tingut una lleu pujada. Aquest augment va ser aprofitat pel regidor Josep Maria Creixans, el qual, després de recordar l'augment, va demanar a Bosch que ajudés a apujar la població. És a dir, que s'afanyés a fer fills.

Creixans va dir: «Vostè, el senyor Gumí i Colomer i la senyora Moreno són les persones més ideals per incrementar la població i els regalaríem un xaiet d'aquells tan macos que tenim».

Bosh va agafar el repte i va respondre que ho intentarà en la mesura que li sigui possible. La resposta del republicà va arrencar somriures i rialles i va suposar una alenada en un ple llarg d'hivern i del preludi de les municipals.



Naixements i més defuncions

El 2018 a Ripoll va haver-hi 75 naixements i 23 defuncions. Per una banda, hi ha hagut 351 persones que han anat a viure a la capital del Ripollès i 356 que s'han mudat a altres municipis. Tresc-centes cinquanta-set persones -169 homes i 188 dones- han canviat de domicili sense moure's de Ripoll. A més, 119 persones s'han empadronat a la vila i 59 estrangers han causat baixa per diversos motius. Un 49,33% de la població té més de 50 anys i un 11,20% són immigrants. Tenen 10.630 habitants.