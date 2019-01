Les esterilitzacions dels gats s'estenen de Sarrià i Sant Julià a Vilablareix

Vilablareix obre aquest mes el període d'esterilitzacions per als felins que viuen al carrer en el marc del Projecte Gat que impulsa la Fundació Fauna, una associació que va néixer el 2004 amb l'objectiu de fomentar el respecte i la cura vers els animals a partir de diferents línies d'actuació. El municipi gironí va començar a involucrar-se en la iniciativa entre el setembre i l'octubre de l'any passat. La Fundació Fauna ha estat els darrers tres mesos realitzant les formacions pertinents als ciutadans que es van presentar com a voluntaris per alimentar i cuidar les colònies de gats del poble, així com contribuir a la seva esterilització. Per altra banda, Vilobí d'Onyar també es va interessar pel projecte i té previst realitzar una segona reunió informativa per captar voluntaris durant el gener. A banda d'aquestes dues localitats, el Projecte Gat també s'estén a Sarrià de Ter i a Sant Julià de Ramis, deixant d'actuar a Girona des del setembre.

Les darreres novetats del Projecte Gat de la Fundació Fauna es concentren en dues poblacions: Vilablareix i Vilobí d'Onyar. L'associació ha estat realitzant les formacions als alimentadors-cuidadors de les colònies de gats de carrer del municipi gironí entre l'octubre i el desembre a partir de reunions mensuals, i aquest mes entrant és el primer en què es poden començar a fer les esterilitzacions, tenint en compte que ja s'ha obtingut tota la informació necessària sobre el nombre de colònies i de gats que hi ha a la localitat, així com quants gats estan esterilitzats i quants no. Segons el director de la Fundació Fauna, David Serramitjana, «al municipi hi ha un total d'entre 50-60 gats, dels quals només 10 estan esterilitzats. El proper pas consisteix en fer el repartiment d'un nombre concret d'esterilitzacions a l'any en funció de les necessitats de cada colònia». Serramitjana explica que ja s'han format els voluntaris perquè puguin fer les captures adients per esterilitzar els gats, a banda de continuar cuidant i alimentant la comunitat felina. Segons Serramitjana, a Vilablareix s'han detectat entre 6 i 7 colònies, i s'han format un total de 8 alimentadors-cuidadors. El director de la fundació explica que el procés per a l'esterilització comença posant una gàbia-trampa amb l'objectiu de capturar els animals, primerament les femelles, i així evitar que criïn de manera descontrolada. Aquest procés també evita els zels i rebaixa les baralles entre els individus. El següent pas es basa en portar el gat al veterinari perquè l'esterilitzi i retornar-lo a la colònia.

El procés d'esterilització dura un any. Els municipis de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis es van involucrar en el Projecte Gat cap al 2017 amb la voluntat de procurar per les seves comunitats felines de carrer, i aquest mes faran el repartiment d'esterilitzacions que projectaran per a tot el 2019. Serramitjana detalla que els alimentadors-cuidadors s'encarreguen de gestionar el funcionament de la seva colònia fent diverses funcions: participen de l'esterilització dels felins, han d'avisar quan hi ha un problema, informar sobre les altes i baixes de la comunitat, alimentar i netejar l'entorn.



Projecte Gat a Vilobí d'Onyar

La presentació del Projecte Gat a Vilobí d'Onyar va ser oberta a tothom i va tenir lloc al novembre. Hi van assistir tant els ciutadans que tenen problemes amb els gats com els que volen fer de voluntaris. Aquest mes es realitzarà la segona reunió amb la intenció de concentrar aquells que realment volen ser alimentadors-cuidadors. Després de la reunió, es procedirà a iniciar les formacions.