Un film de Bollywood rodat a la Costa Brava fa doblar l´arribada de turisme hindú

Fins i tot la ministra d'Exteriors de l'Índia en va parlar ahir a Josep Borrell, el seu homòleg espanyol, segons informava ahir La Vanguardia. Es tracta de la pel·lícula Zindagi Na Milegi Dobara (Només es viu una vegada), que ha disparat les sol·licituds de visats de turistes indús que volen visitar Espanya, i en especial els paratges que surten al film, la Costa Brava entre ells.

Els paisatges bucòlics de la Costa Brava, la ciutat de Barcelona, els toros pamplonesos, la tomatina o el flamenc són imatges que surten a la pel·lícula i que, des de la seva estrena ja fa uns anys, són tema de conversa per a milions de persones a l'Índia. L'estrena de la pel·lícula de Bollywood va suscitar un interès mai vist pels tòpics hispànics que no només encara dura sinó que va augmentant. Zindagi Na Milegi Dobara narra un viatge a Espanya de tres amics indis i com, en el seu recorregut per algunes de les festes i llocs més emblemàtics del territori espanyol, descobreixen l'essència de la vida i el «carpe diem». Tot això convenientment aromatitzat amb plans envejables de la costa gironina, boscos i paisatges llevantins, festes i bars al més pur estil canyí o planures interminables.



Sense dades a la Costa Brava

Els visats per visitar Espanya que s'expedeixen a l'Índia són uns 60.000 anuals, amb un gran creixement els darrers anys, però molt allunyats dels que encara se sol·liciten per viatjar a França, 280.000 a l'any. Això significa que Espanya té una gran font de potencials turistes on desenvolupar un sector bàsic per a l'economia espanyola.

Pel que fa a la Costa Brava, es fa difícil de quantificar el creixement experimentat, ja que es tracta de xifres absolutes molt petites. Des del Patronat de Turisme admeten que el mercat de l'Índia «no és ni la primera, ni la segona, ni la tercera prioritat» dins del mercat asiàtic, i de fet, mai no s'hi ha dut a terme cap acte promocional, com sí s'ha fet a llocs més llunyans del mateix continent com Malàisia, o fins i tot a Austràlia.

Des del Patronat de Turisme saben que els indis no practiquen gaire el turisme per evidents raons econòmiques, però «els pocs que ho fan, ho fan a tot luxe». De tota manera, no existeixen dades concretes sobre el nombre de turistes d'aquell país que visiten les comarques de Girona. «Es tracta de turistes que no viatgen pel seu compte, sinó que solen fer-ho mitjançant grans operadors», expliquen des del Partronat.

Zindagi Na Milegi Dobara es va rodar fa set anys, però ha estat un autèntic èxit, sobretot entre les classes urbanes. Ha constituït un rècord de recaptació a l'Índia, i ha disparat les sol·licituds de visat per viatjar a Espanya, la qual cosa ha fet que el nombre de turistes indis que visiten Espanya s'hagi duplicat en els últims anys.

El film segueix el periple de tres amics indis per llocs turístics espanyols, seguint part de les festes típiques d'aquest país, amb especial atenció als Sanfermines i la famosa Tomatina de Bunyol (deu ser digne de veure com es rep tal dispendi de tomàquets en un subcontinent on la gana encara és present en gran part de la societat).

De la pel·lícula en va parlar ahir a Josep Borrell la ministra d'Exteriors índia, que precisament viatjarà a Espanya el 19 de febrer. Qui sap si té interès a conèixer els llocs en els quals es va rodar el film de tant èxit al seu país.



Estrelles de l'Índia

A la pel·lícula dirigida per Zoya Akhtar, hi participen algunes de les cares més conegudes del cinema a l'Índia, com els actors Hrithik Roshan i Katrina Kaif, però també una actriu barcelonina, Ariadna Cabrol, sorpresa amb la repercussió del film al país. «És que a l'Índia es tornen bojos amb el cinema. Recordo haver anat a un cinema a Bombai i veure com es posaven a ballar a la sala, a insultar el dolent...», explicava Cabrol fa anys, quan va acabar el rodatge. Cabrol va aconseguir el paper després de presentar-se a un procés de selecció a Barcelona.

En la pel·lícula, Cabrol fa de guia per als seus amics indis a la tomatina de Bunyol (València), escala d'un viatge que serveix en general per presentar un país idealitzat, de gent acollidora, on l'arquitectura de Barcelona conviu amb paisatges, platges, festes, croquetes i esports d'aventura. «Ha estat un dels viatges més meravellosos que he fet a la vida, la gent espanyola és increïble i els llocs són preciosos, des de la ciutat al camp. Si fos per mi, tornaria», va explicar després del rodatge l'ajudant de direcció de la pel·lícula, Mohsin Ali Khan.