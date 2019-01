L'acord al sector públic: 250 metges més i 12 minuts per pacient

Aquesta carta arriba setmanes després que l'ICS i el CatSalut, plantegessin als metges una quarantena de mesures a curt, mitjà i llarg termini dividides en quatre grans eixos per millorar el servei i que incloïen la injecció de gairebé 100 milions d'euros a l'atenció primària.

Segons l'acord, a partir d'aquest gener, les Direccions d'Atenció Primària territorials de l'ICS tindran un pressupost assignat propi i faran una gestió pròpia dels recursos humans.

L'objectiu és incrementar la plantilla en 250 metges de família a l'ICS, però per la dificultat actual de contractar professionals, l'empresa pública es va comprometre a compensar econòmicament els que assumeixin més pacients. L'ICS també va prometre garantir un temps de referència de 12 minuts per visita presencial i de 6 minuts per cada visita telefònica o virtual. Així mateix, es garantirà un temps mínim per a les visites domiciliàries.

Es recuperen les pagues per objectius, que s'havien perdut durant les retallades, per a tots els professionals de l'ICS. També es proposa la desburocratització de l'assistència.

L'ICS donarà suport als plans d'organització interna que proposin els equips, amb una distribució de la jornada setmanal i de l'agenda de treball pactada entre la direcció i els professionals que afavoreixi la conciliació.