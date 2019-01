L'Ajuntament d'Olot obre una aula per preparar els exàmens d'hivern

L'Ajuntament d'Olot obrirà una aula de can Montsà, la seu de la Fundació d'Estudis Superiors, perquè els estudiants puguin preparar els exàmens de febrer i acabar treballs universitaris o cicles formatius.

Obriran els divendres a la nit i els dissabtes i diumenges del mes de gener. El primer dia d'obertura serà el divendres, dia 11 de gener. En aquest dia, els estudiants podran fer els seus treballs fins a les 12 de la nit. En els dies vinents, el dissabte i el diumenge, la sala estarà oberta de les 15 hores fins a les 12 hores. L'Ajuntament posa a disposició dels estudiants una sala equipada amb elements informàtics i insonoritzada. També hi ha taules per treballar en grup o de manera individual.

L'obertura de l'aula finalitzarà el 27 de gener. En coincidència amb els exàmens del primer quadrimestre universitari i inici del segon quadrimestre.

Al maig, l'Ajuntament tornarà a obrir les aules de la FES en caps de setmana perquè els estudiants hi puguin preparar exàmens de selectivitat i de final de curs de graus o cicles formatius.

L'any passat una vuitantena d'alumnes van fer servir les aules de cap de setmana de la FES i fa dos anys van ser una xifra similar. Fa tres anys el regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda (PDeCAT), va optar per dedicar espais de la Fundació d'Estudis Superiors a la preparació d'exàmens. Es va decidir per l'edifici perquè va pensar que els estudiants hi trobarien els mitjans i el silenci necessaris per treballar.

La Fundació d'Estudis Superiors durant tot l'any i entre setmana acull seminaris, cursos d'estiu, formació professional en càrnies, jornades sobre vulcanisme, estudis d'idiomes i és seu d'estudis universitaris a distància. Fa dècades que existeix.