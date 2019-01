Malestar en el sector més tradicional del PDeCAT per l´elaboració de candidatures

Malestar en el sector més tradicional del PDeCAT a Girona per la manera com la direcció provincial està elaborant les llistes per a les eleccions municipals, que en alguns casos s'han endarrerit més del previst o s'han tancat acords sense el vistiplau de la direcció local dels municipis en qüestió. Una de les principals causes, indiquen, és l'excessiva intromissió de Carles Puigdemont en el procés de confecció de les candidatures. I és que, malgrat que l'expresident de la Generalitat ha anunciat que la Crida no es presentarà a les eleccions municipals per tal de no trepitjar terreny al PDeCAT, algunes fonts consideren que, a l'hora de la veritat, està intentant influir -massa per al seu gust- en el procés d'elecció dels candidats de cares al proper mes de maig.



Torroella de Montgrí

Un dels casos més paradigmàtics és el de Torroella de Montgrí, on la setmana passada es va anunciar un acord del PDeCAT amb Junts a Torroella de Montgrí i l'Estartit, un partit impulsat, entre d'altres, per l'exconvergent Sandra Bartomeus i que en les últimes eleccions es va presentar juntament amb ERC. Aquest acord no ha estat ben vist per alguns sectors locals del PDeCAT, que asseguren que no se'n van assabentar fins que l'acord va arribar al consell nacional.



Sant Feliu de Guíxols

Segons fonts del PDeCAT, Puigdemont s'havia compromès a «fitxar» l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, que és el líder dels independents de Tots per Sant Feliu, que no tenen cap vinculació amb cap dels grans partits. De fet, l'actual cap de files del PDeCAT a l'Ajuntament, Dolors Ligero, ja va anunciar fa mesos que no tenia intenció de tornar-se a presentar. Ja fa temps que Puigdemont va al «darrere» de Motas, i de fet l'alcalde va declinar el seu oferiment de formar part de les llistes de Junts per Catalunya per a les eleccions del 21-D del 2017. A nivell municipal, de moment aquest fitxatge encara no s'ha produït -almenys públicament-, però sí que s'ha registrat recentment el nou partit Junts per Sant Feliu de Guíxols (la marca que utilitzarà el PDeCAT per presentar-se a les municipals), on consta com a secretari David Oliveras Sala, actual regidor d'Esports i Esdeveniments de Tots per Sant Feliu. Els sectors més tradicionals del partit creuen que el procés no es pot endarrerir més, ja que el fet de no tenir encara candidat en unes de les poblacions més grans de les comarques gironines els pot endarrerir en la cursa electoral.



Baix Empordà

D'altra banda, segons les mateixes fonts, a la comarca del Baix Empordà s'estarien movent fins a una desena de llistes independents de sectors ideològicament propers a l'antiga Convergència, fet que provoca inquietud entre alguns membres del PDeCAT, al témer que, si aquestes candidatures finalment van «per lliure» i no se sumen al partit, els podria perjudicar, i molt, de cares a la Diputació i al Consell Comarcal.



La Selva

Una altra assignatura pendent són els Independents de la Selva (IpS), una agrupació de partits independents d'aquesta comarca que va aconseguir una representant a la Diputació de Girona. La formació té molt bona relació amb Puigdemont, fins al punt que el passat mes de novembre una delegació d'IpS -integrada per les alcaldesses de Vilobí i Tossa, Cristina Mundet i Gisela Saladich, i els batlles de Sant Hilari i Arbúcies, Joan Ramon Veciana i Pere Garriga, va visitar-lo a Waterloo i li van portar sorra de diversos llocs de Girona. Allà van analitzar la situació en l'àmbit municipal i en va sorgir la possibilitat d'una col·laboració. Una proposta que, de moment, no s'ha concretat, i que alguns sectors del PDeCAT veuen com una «operació fallida» que els ha fet perdre temps a l'hora de proclamar candidats. De fet, el PDeCAT encara no ha anunciat qui encapçalarà les candidatures a municipis com Tossa de Mar o Sant Hilari. I, si no s'acaba fent aviat, temen que també els passi factura de cares a la formació dels ens supramunicipals.

Segons aquest sector més tradicional del partit, encara hi ha temps per fer millor les coses, però consideren que el partit s'ha de «posar les piles» i començar a tancar aviat candidatures.