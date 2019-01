Polèmica per les figures del Rei, Franco i Llarena penjades en un mur de Besalú

El dia 2 de gener l'Ajuntament de Besalú va despenjar 3 ninots que representaven el rei Felip VI, Franco i el jutge del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Segons ha explicat la regidora Fina Surina: «Nosaltres no n'hem parlat i els vam despenjar perquè vam considerar que els ninots podien caure sobre la gent que passava per sota».

Així va acabar una imatge que va recórrer les xarxes socials, on va provocar tota mena de reaccions, i va aparèixer amb profusió en mitjans digitals, visuals i escrits d'àmbit estatal.

Segons ha explicat la regidora, els fets van començar el dia de Sants Innocents quan algú va muntar un pessebre en un racó del Prat de Sant Pere. Segons les images difoses, el pessebre estava format per figures del Rei amb vestit militar i corona; Franco, que sostenia un mòbil que li permetia moure petits cartells amb els noms de Ciutadans, VOX, PP i PSOE, i el jutge Pablo Llarena, amb toga. Enmig de les tres figures hi havia un bressol amb un llaç groc, sobre el qual s'alçava un mapa de Catalunya pintat amb l'estelada i amb un cartell al mig que deia República Catalana.



Pessebre destrossat

En la mateixa nit del dia de Sants Innocents algú va destrossar el pessebre. Les figures van quedar escampades per terra i algunes van quedar sense cap. També s'hi podia veure un petit cartell que s'aguantava amb pedres que deia: «Als que trenqueu el que altres fan, bon Nadal».

L'endemà, dia 29 de desembre, es va poder veure una estranya imatge a la muralla. Algú havia afegit els ninots i els havia despenjat per la muralla del mirador de la plaça bisbe Miró. Els tres ninots se subjectaven pels peus a una plataforma de fusta i tela enganxada a la muralla.

Des del mirador s'observa una bona panoràmica del pont Medieval, la qual cosa significa que des del pont també es pot veure la muralla i consegüentment les tres figures penjades.

Entre els molts visitants que passaven pel pont hi havia el qui havia estat president de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, que primer va difondre la imatge a través del seu compte de Twitter i després va escriure un article d'opinió al diari la Razón que va ser publicat el dia de Reis.

L'article exposava un resum de la història de Besalú, però al final deia: «En el seu odi caïnita, si poguessin ens penjarien a tots per sentir-nos espanyols. Benvinguts a Besalú». Quan va sortir l'article els ninots ja no hi eren però les mostres d'enuig i les d'alegria omplien les xarxes. Era el resultat del pessebre de la innocentada.