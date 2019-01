Puigcerdà omple Sant Domènec per acomiadar la jove Anna Carrera

Puigcerdà ha acomiadat amb un funeral que ha omplert l'església parroquial de Sant Domènec la jove de 36 anys de Saneja Anna Carrera que va morir el dia 31 de desembre en un accident a Sri Lanka. Nombrosos amics, coneguts i representants del món social i esportiu de la comarca s'han reunit a les onze al temple del passeig 10 d'Abril de Puigcerdà per participar en la cerimònia religiosa. L'Ajuntament de Guils ha suspès la festa major de Saneja prevista pel 22 d'aquest mes.

Durant el funeral, tant el rector com una portaveu de la família han evocat el caràcter alegre de Carrera, la mort de la qual farà que continuí «eternament jove, feliç i enamorada». En aquest sentit, s'ha remarcat el caràcter rialler, alegre i molt proper als seus amics i familiars. En el transcurs de la cerimònia s'ha recordat que la jove va estudiar a les Vedrunes i a l'institut Pere Borrell de Puigcerdà i que quan, amb divuit anys, va marxar a estudiar a Barcelona es va convertir en una ambaixadora de la natura cerdana. Advocada de professió, Carrera va fer un periple estudiantil i laboral per Europa per ciutats com ara Salermo, Manchester, Luxemburg o Brusel·les.

En els últims anys havia tornat a Catalunya i a nivell local era membre de la secció de cúrling del Club Poliesportiu. Carrera va morir quan era de viatge amb el seu company a Sri Lanka. Els dos van patir un accident amb un tricicle del qual ell en va resultar il·lès. Les dificultats per repatriar el cos des del país asiàtic han derivat en el retard del funeral.