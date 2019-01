Salut insta la sanitat concertada a adoptar les millores pactades per a l´atenció primària de l´ICS

El Departament de Salut mou fitxa per intentar estendre a l'atenció primària concertada les millores pactades al sector públic fa unes setmanes. El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha enviat una carta a les gerències de les entitats proveïdores del sector concertat per implantar millores com les acordades al novembre a l'Institut Català de la Salut (ICS) per reduir la càrrega assistencial dels sanitaris.

El pacte, que entre altres mesures incloïa la incorporació de 250 metges més, va permetre aturar el darrer dels cinc dies de la vaga de facultatius impulsada pel sindicat Metges de Catalunya als ambulatoris de l'empresa pública, però el sector concertat va quedar al marge de les negociacions, mantenint la protesta convocada pel sindicat mèdic i la CGT als CAPs, als hospitals, als centres sociosanitaris i de salut mental. El sector, a més, ja va alertar que no descartava noves mobilitzacions per aquest 2019.

Amb la carta, Salut afirma que vol instar a adequar els acords a la primària del sector concertat, detectant els problemes i necessitats dels centres i professionals per «assegurar que tots els ciutadans siguin atesos amb el mateix nivell de qualitat en l'atenció primària, al marge del centre i de l'entitat proveïdora que presti el servei».

I és que l'ICS és el principal proveïdor de l'atenció primària a Catalunya, però no l'únic. A les comarques gironines gestiona 139 CAPs i dispensaris que presten servei al 66% dels ciutadans, mentre que la resta estan assignats a centres que gestionen altres proveïdors sanitaris. És el cas, per exemple, dels quatre ambulatoris -Torroella, Palafrugell, Palamós i la Bisbal- i 28 consultoris dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà; els centres de l'àrea bàsica de salut de l'Escala que gestiona la Fundació Salut Empordà o els centres on presta servei la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, com els CAPs de Sant Joan les Fonts i Sant Esteve d'en Bas. També dels centres de l'àrea bàsica de Ribes de Freser-Campdevànol, que estan sota el paraigua de la Fundació Hospital de Campdevànol, o dels CAPs de Lloret de Mar i Tossa, de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

En la carta, el CatSalut demana als proveïdors que avaluïn cadascun dels equips d'atenció primària que gestionen per detectar les seves necessitats i que, si cal, «es proposin millores per seguir garantint una atenció de màxim nivell».

La idea de Salut és que el procés culmini el primer trimestre de l'any. Durant aquest gener es recollirà la informació per avaluar la situació de cada equip de primària; al febrer s'analitzaran les propostes de solució, si fan falta, i, al març s'implantaran les accions proposades.

Segons la carta, l'objectiu és «garantir el mateix nivell de qualitat en l'atenció primària a tots els ciutadans», encara que això «no implica homogeneïtzar els models de gestió de tots els proveïdors», ja que «cal mantenir el respecte a l'autonomia de gestió de les empreses proveïdores».

Salut assegura que s'ha marcat com un objectiu de la legislatura «potenciar l'atenció primària també en el sector concertat». En aquest sentit, recorda que a final de 2018 es va signar el segon conveni col·lectiu del sistema sanitari integral d'utilització pública. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari entre els facultatius catalans, es va desmarcar de l'acord de conveni col·lectiu signat per la patronal de la sanitat concertada i CCOO i UGT en considerar-lo insuficient.