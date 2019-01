Sant Joan les Fonts El pont dels llaços

A l'entrada de Sant Joan les Fonts des d'Olot hi ha el pont del Salt. És un pont amb un bon pas de vianants protegit per una barana. Des de fa mesos, es pot veure com un dia al matí la barana queda plena de llaços i l'endemà torna a estar sense llaços o encara en queden dos o tres d'escampats per terra.

A vegades, la barana resta sense llaços uns dies, però no gaires, qualsevol notícia sobre els presos o els exiliats fa que la tornin a omplir i després els tornen treure. Ara, els llaços donen a la calçada i són més difícils de treure.