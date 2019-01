L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat que s'enfronta a 33 anys i mig de presó per segrestar, violar i maltractar la parella a Cassà de la Selva (Gironès). La fiscalia i l'acusació particular sostenen que hi va haver un primer episodi de violència el maig del 2016 al domicili que compartien. Llavors, segons les acusacions, va colpejar i agredir sexualment la parella i la va retenir al pis durant hores. El juliol de l'any següent, amb la relació acabada, les acusacions relaten que la va esperar a l'aparcament, va pujar al seu vehicle i la va fer conduir per la població mentre la insultava i colpejava. L'acusat diu que tenien una "relació tòxica" i admet que van forcejar durant alguna baralla. Nega, però, que la retingués o que la forcés a mantenir relacions sexuals.