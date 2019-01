La tramuntana deixa cops de 150 km/h a Portbou i fa caure la sensació tèrmica a l'Empordà

La tramuntana que bufa des d'ahir a la nit a l'àrea de l'Empordà ha arribat a cops de 150 km/h a Portbou, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. El vent de component nord també s'ha fet notar a cotes altes del Pirineu deixant ratxes de més de 100 km/h. A l'estació de Das, a la Cerdanya, aquesta nit s'ha registrat un cop de vent de 108 km/h.





El vent de component nord bufa amb ganes sobretot als dos extrems del país, amb tramuntana a l'Empordà i mestral a les Terres de l'Ebre. A l'EMA de Portbou la ratxa màxima del dia ha estat de 150,5 km/hMés dades a: https://t.co/DEsYLCEA3a #meteocat pic.twitter.com/2JSAv3ydxF — Meteocat (@meteocat) 9 de enero de 2019

Mala mar a la Costa Brava

Baixada acusada de les temperatures

En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat un avís per vent que afectarà durant tota la jornada d'avui l'Alt Empordà, el Ripollès i la Cerdanya.A més del vent, el litoral gironí també es veurà afectat per mala mar amb la presència d'onades que poden arribar als quatre metres.La tramuntana serà el preludi de l'entrada d'una massa d'aire procedent del cercle polar àrtic que farà caure en picat els termòmetres. El fred s'intensificarà a partir d'aquesta propera nit i matinada i a partir de divendres s'estabilitzarà. Aquest canvi de temps no portarà precipitacions.