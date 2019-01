Tres conductors detinguts per excés de velocitat al Gironès

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat cap de setmana dos homes i una dona -d'entre 22 i 47 anys, dos d'ells de nacionalitat francesa i una belga- com a presumptes autors d'un delicte de velocitat penalment punible. Un d'ells també per falsificació de document públic.

El primer fet va passar el dia 5 de gener, en un control de velocitat que una patrulla de trànsit havia establert al quilòmetre 52.6 de l'autopista AP-7, dins el terme municipal de Sant Julià de Ramis. Quan passaven deu minuts de les dues del migdia, els agents van detectar un vehicle que circulava a 232 km/h en un tram on la velocitat màxima és 120 km/h.

Els Mossos van aturar el vehicle i van detenir el conductor per un delicte relatiu al trànsit al circular a una velocitat penalment punible. Tanmateix, quan van fer les comprovacions oportunes de la placa de matrícula, van constatar que no corresponia al turisme. Per aquest motiu també el van detenir per un delicte de falsificació de document públic.

L'endemà, en un altre control de velocitat al quilòmetre 50 de l'autopista AP-7, dins el mateix terme municipal, els Mossos van detectar dos vehicles que circulaven a gran velocitat. Un anava a 229 km/h i l'altre, a 236 km/h, en un tram de carretera on la velocitat màxima és 120 km/h. Els fets van succeir quan passaven vint minuts de les dotze del migdia i els Mossos també van detenir els dos conductors.

A més, un dels vehicles estava homologat per quatre places i dins hi viatjaven cinc persones. Concretament, al mig dels dos passatgers del darrere hi anava un menor sense cap mena d'element de retenció infantil ni cinturó homologat. Per aquest motiu també van denunciar el conductor administrativament.

Els detinguts, un d'ells amb antecedents, van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat.