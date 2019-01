Banyoles rep l'últim tram del rec Major amb l'objectiu de remodelar-lo

L'Ajuntament de Banyoles va informar ahir que en aquests moments ja està preparat per remodelar l'últim tram al descobert que queda del rec Major de la ciutat, entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers, amb la intenció de convertir-lo en espai públic. Aquesta empenta ha estat possible gràcies a la donació d'uns terrenys privats de la família Juncà per on passa el rec, que ocupen un total de 131,75 metres quadrats, al consistori. Ahir al matí es va signar el conveni de cessió gratuïta dels terrenys. L'alcalde de Banyoles preveu que en els propers dos mesos es presenti el projecte de remodelació del rec, les obres del qual duraran uns sis mesos i suposaran una inversió de 300.000 euros.

El conveni entre la família Juncà i el consistori es va signar ahir al matí i l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, es va mostrar molt agraït amb la família Juncà, ja que «la seva contribució a la ciutat amb la donació d'aquestes dues finques permetrà reformar l'últim tram que ens queda del rec Major». En aquest sentit, Miquel Noguer va destacar que «amb aquestes obres completarem la recuperació del rec Major en tot el tram que està obert des del carrer Muralla fins al carrer Blanquers».

Un cop signada la cessió de l'espai, el consistori iniciarà els tràmits per a l'adjudicació dels treballs de restauració i condicionament de la zona, que, al seu torn, donarà continuïtat a la recuperació del rec per a ús públic. El batlle fa una valoració positiva d'aquesta acció, ja que «aquest és un espai que hauria de ser públic i feia temps que estava en mans privades. Per tal de poder remodelar tot el barri antic, s'havia de gaudir d'aquesta zona». Noguer detalla que l'objectiu és «remodelar el tram de rec que falta i fer-hi un passeig perquè la zona pugui ser visitable i transitable». En aquest sentit, es vol reformar com a zona verda uns terrenys que actualment funcionen com a aparcament.