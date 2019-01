Els Col·legis de Metges estableixen els principis ètics de directors mèdics

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), que agrupa els quatre ens catalans, ha publicat un document en el qual defineix els principis bàsics que, des de la vessant ètica i professional, han de guiar l'exercici dels metges i metgesses que desenvolupen tasques de direcció mèdica. Es tracta del Document de Posició Principis i Deures en l'exercici de la direcció mèdica dels hospitals i centres sanitaris, que sorgeix de la proposta d'un grup de metges que van participar en els debats del tercer Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, que es va celebrar a Girona el novembre del 2016.

Segons ha informat el Col·legi de Metges de Barcelona, aquell congrés va posar en evidència la necessitat de disposar d'una definició dels aspectes ètics i de les responsabilitats lligades a l'exercici del càrrec de la direcció mèdica, així com d'uns criteris de referència que puguin ser d'utilitat en situacions de cert conflicte.

El document especifica els deures que contreu el director mèdic en virtut del seu càrrec, a més de perseguir l'òptim funcionament del centre i ser «un suport essencial a les seves actuacions davant potencials ingerències externes i un marc en el qual emparar-se en el cas d'eventuals conflictes professionals».

El document, coordinat pel doctor Antoni Castells, director mèdic de l'hospital Clínic de Barcelona, pretén marcar uns elements de reflexió comuns per a la pràctica de l'exercici de la Direcció Mèdica, especificant els principis i deures que es projecten cap a les persones malaltes, envers els professionals i amb les institucions sanitàries i el seu entorn social.

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, ha explicat que es tracta d'un «document de posició i consens molt important i transcendent per a la professió mèdica i per a les organitzacions i institucions sanitàries».

«La vocació de servei a la institució, de manera genèrica, i als companys, en particular, ha de constituir l'eix vertebrador de la missió del director mèdic, amb l'objectiu últim de proporcionar la millor atenció a les persones malaltes i a la societat a la qual aquestes pertanyen», recorda el document, que assenyala que la responsabilitat d'aquesta figura ve condicionada per les seves funcions, «així com pel privilegi d'ostentar la confiança dels professionals i de la direcció de la institució. En aquest sentit, la relació entre el director mèdic i els facultatius s'ha de fonamentar en l'esmentada confiança, el respecte i el professionalisme».

«Tanmateix, en la presa de decisions, el director mèdic sovint s'enfronta al dilema de les diferents lleialtats resultant de trobar-se al centre d'un triangle als vèrtexs del qual s'hi troben la gerència, en representació de l'òrgan de govern del centre; els facultatius i les persones malaltes a atendre. Tot i així, el director mèdic ha de tenir present que, com a metge, la seva primera lleialtat ha de ser envers la persona malalta», assenyala el document.