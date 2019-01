Confraries gironines aprenen sobre la pesca d´encerclament al País Basc

Les confraries de pescadors de Blanes, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, l'Escala i Roses han participat, al costat d'organitzacions d'altres poblacions catalanes, en un intercanvi de coneixement i experiències en la gestió i la comercialització de la pesca d'encerclament entre el País Basc i Catalunya.

L'objectiu és aprendre iniciatives desenvolupades al País Basc, com ara la implementació de les Organitzacions de Productors Pesquers (OPP), les millores en la gestió de l'oferta per tal d'adequar la quantitat de producte desembarcat a la demanda del mercat, la comercialització en primera venda, la transformació i la cerca de nous mercats per al peix blau. El projecte es realitza en el marc d'un projecte de cooperació dels Grups d'Acció Local Pesquers de Catalunya i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, que està cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca i la Generalitat. Forma part del Pla de millora de la competitivitat del peix blau impulsat pel Departament d'Agricultura el 2016.