Creen un grup de suport en dol per mort per suïcidi a Girona

L'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent (APSAS), una entitat nascuda l'any 2017 a Hostalrich i que treballa arreu de les comarques gironines, es va presentar ahir a Girona per exposar les seves línies de treball relacionades amb la conscienciació de la ciutadania sobre els suïcidis, la prevenció i l'acompanyament a les persones afectades per aquesta qüestió. En aquest sentit, l'entitat posarà en marxa el mes vinent un grup de suport per mort per suïcidi a l'Hotel d'Entitats de Girona.

Impulsada per supervivents del suïcidi, persones afectades que han perdut un ésser estimat, l'entitat treballa des de fa temps per «trencar el tabú i l'estigma relacionat amb el suïdici, abordant-lo des del respecte», assenyala el president de l'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent, Dario Nogués.

En primer lloc, l'entitat desenvolupa una tasca de conscienciació al públic en general per donar a conèixer l'abast de les morts per suïcidi i des de fa un any organitza conferències i xerrades en diferents biblioteques de la demarcació.

En segon lloc, assenyala Nogués, també treballa en l'àmbit de la prevenció fent formació al professorat d'instituts de Secundària per donar eines als docents a l'hora de detectar conductes de risc i tenir en compte factors com el bullying o conflictes relacionats amb la identitat sexual. L'entitat va engegar aquesta línia de formació a mitjans del 2018 a través del Consell Comarcal de la Selva.

«Al final, el que intentem transmetre és que no hi ha mai una única causa que porti al suïcidi, no es tracta de buscar un desencadentant, sinó que s'acaba produïnt una tempesta perfecta, un cúmul de circunstàncies que coincideixen», assenyala el responsable de l'entitat.

Finalment, el tercer àmbit de treball és l'acompanyament als supervivents. Si fins ara l'entitat treballava sobretot amb sessions individuals, a partir del 6 de febrer posa en marxa a la ciutat de Girona un grup de suport per a supervivents. Les persones interessades en aquest grup de suport es poden posar en contacte amb l'entitat a través del web http://www.apsas.org/ca/.