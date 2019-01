Crim Banyoles: La menor detinguda per matar la mare reconeix el crim durant la reconstrucció

La menor de 17 anys detinguda per matar la mare a Banyoles ha reconegut els fets durant la reconstrucció del crim, que s'ha fet aquest dijous al vespre al domicili familiar de l'avinguda Països Catalans. Segons fonts properes a la investigació, un cop a l'escena del crim ha explicat que tenia problemes en la relació amb la seva mare i que estava enfadada per una discussió que havien tingut la nit anterior. Per això, admet que dimecres al matí la va atacar amb un ganivet de cuina.

Els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial han portat la menor de 17 anys detinguda per suposadament matar la seva mare a ganivetades al domicili familiar de per fer la reconstrucció del crim.

La menor, única sospitosa del crim, ha arribat quan passaven pocs minuts d'un quart de vuit del vespre després que aquest migdia la policia la detingués a Platja d'Aro.

L'autòpsia ha conclòs que la dona de 53 anys va morir degollada tot i que tenia diverses ferides d'arma blanca al cos. Els investigadors sospiten que la filla la va matar el matí de dimecres i la reconstrucció del fets servirà per esclarir detalls dels fets.

La reconstrucció per intentar aclarir el succés ha acabat cap a tres quarts de nou del vespre però els Mossos s'han endut la detinguda pel garatge evitant així les càmeres i curiosos que s'hi ha concentrat. Minuts abans la comitiva judicial ha abandonat el lloc dels fets.



Enmig d'una gran expectació, els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial han portat la menor de 17 anys detinguda per presumptament haver matat la seva mare a ganivetades a casa seva, a Banyoles.

Els agents, enmig d'un fort desplegament, han arribat al pis quan passaven pocs minuts d'un quart de vuit del vespre. La menor –i única sospitosa del crim- ha baixat d'un dels vehicles policials amb una caputxa però els Mossos ja havien instal·lat una mampara per evitar que se li veiés el rostre.

La reconstrucció ha durant poc més de dues hores. La comitiva judicial ha abandonat l'edifici cap a dos quarts de nou del vespre. Els Mossos han tret la detinguda pel garatge per evitar les càmeres i curiosos que s'hi ha concentrat.

La previsió és que la sospitosa, que té un historial clínic per problemes mentals, passi a disposició de la Fiscalia de Menors demà. El cas es troba sota secret de sumari.