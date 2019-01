Demanen 33 anys de presó per violar, segrestar i maltractar la parella a Cassà

L'Audiència va jutjar ahir un acusat que s'enfronta a 33 anys i mig de presó per segrestar, violar i maltractar la parella a Cassà de la Selva. La Fiscalia i l'acusació particular sostenen que hi va haver un primer episodi de violència al maig del 2016 al domicili que compartien. Llavors, segons les acusacions, va colpejar i agredir sexualment la parella i la va retenir al pis durant hores. El juliol de 2017, amb la relació acabada, les acusacions relaten que la va esperar a l'aparcament, va pujar al seu vehicle i la va fer conduir mentre la insultava i colpejava.

L'acusat va dir que tenien una «relació tòxica» i va admetre que van forcejar durant alguna baralla, però va negar que la retingués o que la forcés a mantenir relacions. La Fiscalia i l'acusació particular acusen el processat de dos delictes de maltractament, dos més de violació, dos de detenció il·legal i un delicte lleu d'injúries i vexacions. En total, demanen 33 anys i mig de presó. També sol·liciten que indemnitzi la víctima amb 15.000 euros. La defensa vol l'absolució.

El cas es remunta a 2016, quan, segons les acusacions, hi va haver el primer episodi de violència. La denunciant va explicar que aquella nit ella tenia un sopar d'empresa i quan va tornar a casa l'acusat no hi era. La víctima va dir que ell va arribar a les set de la matinada «força begut». Es van discutir i ell la va «tirar contra el sofà», la va subjectar amb força pels braços i li va donar un cop de cap; a més de tancar el pis perquè no s'escapés. Al migdia, va narrar que va abusar d'ella a la cuina. Més tard, mentre ella dormia al sofà, va dir que l'acusat se li va apropar amb intenció de mantenir relacions. «Vaig tornar a dir que no, però ell va seguir», va aclarir la víctima. No va ser fins l'endemà que ella va sortir de casa i ho va explicar.

Llavors, però, no va interposar denúncia, tot i que van donar la convivència per finalitzada. Segons la víctima, al cap d'uns mesos va acabar la relació tot i que l'acusat li insistia per veure's. Al judici va explicar que el 2017, quan ella arribava amb cotxe a casa, l'home la va sorprendre al pàrquing i va entrar al vehicle. Aleshores, la va fer conduir per Cassà mentre l'amenaçava, colpejava i insultava. També li va fer una mossegada a la cara i, segons la dona, li va dir que ella «tenia més coses a perdre que ell» perquè tenia una filla. Després de donar voltes, finalment van arribar a casa seva, on el va convèncer perquè marxés. Llavors va posar denúncia.

L'acusat va dir que ell i la víctima van acabar tenint una «relació tòxica» fins que ell es va cansar «d'aquest joc». En relació amb el primer episodi, va dir que va arribar a casa de matinada i que ella se li va «tirar a sobre» enfadada, mentre l'esgarrapava i el colpejava. «Sí que la vaig agafar pels braços amb força», va dir l'acusat, que creu que la subjecció pot explicar per què la dona tenia morats.