Detenen a Platja d'Aro la filla de 17 anys de la dona morta a ganivetades a Banyoles

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Platja d'Aro (Baix Empordà) la filla de 17 anys de la dona morta a ganivetades a Banyoles, segons han confirmat fonts properes a la investigació. Els Mossos d'Esquadra la buscaven des de dimecres a la nit per la seva suposada implicació en el crim. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona li han seguit el rastre fins a un domicili familiar a la costa, on hauria arribat el mateix dimecres a la tarda. Aquest dijous, poc després de les dotze del migdia, l'han arrestat. A l'escena del crim, els agents van trobar una nota manuscrita que atribueixen a la menor on reconeixia implícitament el fets.

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous al migdia la filla de 17 anys de la dona trobada morta a ganivetades al seu domicili situat a l'avinguda Països Catalans 45-47 de Banyoles. Els agents buscaven la menor des de dimecres a la nit i a hores d'ara és la principal sospitosa del crim.

A l'escena del crim, els agents van trobar un ganivet ensangonat –que podria ser l'arma del crim- i una nota manuscrita que ja d'entrada van atribuir a la menor. Al text, la filla reconeixia implícitament els fets i s'acomiadava assegurant que tenia intencions de suïcidar-se per l'entorn de la població. Els Mossos van rastrejar aquestes zones situades al voltant de Banyoles però no la van localitzar.

En paral·lel, els Mossos de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona han seguit la pista de la noia fins a Platja d'Aro perquè sospitaven que podria haver-se desplaçat fins a un habitatge d'aquesta població de la costa. Durant la investigació, han constat que la menor estava a l'immoble i que hi hauria arribat dimecres mateix a la tarda.

Va ser un altre fill de la víctima –germà de l'arrestada- qui va avisar la policia a les nou de la nit després de trobar el cos sense vida de la seva mare en una habitació del pis. Estava estès als peus d'un llit i havia rebut múltiples ganivetades. La comitiva judicial va arribar al lloc per fer la inspecció ocular i recollir proves passada la mitjanit i van fer l'aixecament de cadàver a tres quarts de quatre de la matinada.

El furgó funerari va traslladar la víctima fins a l'Institut de Medicina Legal de Girona on aquest dijous els forenses li fan l'autòpsia.

Segons fonts properes a la investigació, alguns veïns afirmen que van sentir crits i una baralla a primera hora del matí de dimecres però no li van donar més importància perquè se sentien discussions sovint. Les mateixes fonts indiquen que la noia té diagnosticat un trastorn mental.

L'Ajuntament de Banyoles ha decretat dos dies de dol oficial per la mort de la veïna i ha convocat cinc minuts de silenci demà divendres.