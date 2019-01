Detenen a Platja d'Aro la filla de 17 anys de la dona morta a ganivetades a Banyoles

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Platja d'Aro (Baix Empordà) la filla de 17 anys de la dona morta a ganivetades a Banyoles, segons han confirmat fonts properes a la investigació. Els Mossos d'Esquadra la buscaven des de dimecres a la nit per la seva suposada implicació en el crim. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona li han seguit el rastre fins a un domicili familiar a la costa, on hauria arribat el mateix dimecres a la tarda. Aquest dijous, poc després de les dotze del migdia, l'han arrestat. A l'escena del crim, els agents van trobar una nota manuscrita que atribueixen a la menor on reconeixia implícitament el fets.