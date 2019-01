Expectació mediàtica pel crim de la dona morta a ganivetades a Banyoles

El succés ha trasbalsat la població de Banyoles. De fet, aquest dijous al matí una desena de mitjans de comunicació s'han concentrat davant de les portes del domicili per informar del crim. Els veïns no amagaven la seva sorpresa, i és que la víctima era una persona "alegre i respectada" segons expliquen.

La Manoli assenyala que "mai" havia escoltat crits, i el dia dels fets només va sentir com els Mossos d'Esquadra arribaven a la casa per fer tasques d'investigació. "A la matinada sí que m'he adonat que alguna cosa grossa havia passat, però durant el dia no vaig sentir res fora de lo normal", concreta.

La veïna ha explicat que la víctima era la presidenta de l'escala i que "de portes cap a fora" no es veia cap relació complicada amb la presumpte autora dels fets.

L'Ajuntament de Banyoles no ha volgut fer cap declaració en relació a la mort de la veïna, i ha anunciat per aquest divendres cinc minuts de silenci com a mostra de rebuig pel succés. El consistori ha emès un comunicat de premsa on també decreten dos dies de dol oficial a la capital del Pla de l'Estany per la mort de la veïna.