Justícia pagarà demà el deute amb els discapacitats de la presó de Figueres

El Departament de Justícia pagarà demà 85.400 dels 150.000 que deu a la fundació Altem i que ha deixat sense sou disset discapacitats físics que treballen a la presó del Puig de les Basses, a Figueres. L'entitat no cobra des de l'abril i fa un mes no paga els treballadors, que segueixen fent la seva feina perquè no se'ls pugui sancionar. La fundació ha deixat de comprar productes desinfectants i està racionant l'ús del paper higiènic. La situació la va denunciar aquest dimecres el sindicat CSIF en un comunicat on va qualificar-la de "lamentable" i de "vergonya".

Justícia preveu pagar demà una part del deute que té amb al Fundació Altem, entitat de referència de la Generalitat per a persones amb discapacitat a l'Alt Empordà. En concret, el Departament pagarà 85.400 dels 150.000 euros que deu a l'entitat i que ha deixat sense sou disset discapacitats físics que treballen a la presó de Figueres. De moment, no han concretat quan assumiran la resta però la previsió és que es faci en els propers mesos.

Els treballadors fan serveis de neteja al centre penitenciari però la Generalitat no paga la fundació des de l'abril i aquesta, al seu torn, va deixar de pagar el sou dels treballadors. També ha deixat de comprar productes desinfectants i està racionant el paper higiènic.

Les brigades de neteja formen part del Centre Especial de Treball que té la fundació i que ofereix serveis de neteja a empreses, particulars, comunitats de veïns, escoles, ajuntaments, instituts i altres entitats. Estan formades per oficials de neteja, amb discapacitats físiques i que cobren uns 735 euros mensuals, conjuntament amb treballadors amb discapacitat intel·lectual. Aquests últims sí que han cobrat.

El cas el va denunciar aquest dimecres el sindicat CSIF en un comunicat on va qualificar la situació de "lamentable" i de "vergonya".