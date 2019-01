L'Ajuntament de Banyoles decreta dos dies de dol per la dona morta a ganivetades

Els investigadors davant del portal on ha passat el crim

L'Ajuntament de Banyoles ha decretat dos dies de dol oficial per la mort violenta de la dona de 53 anys, veïna del municipi. Va morir a ganivetades la nit de dimecres al seu domicili. El consistori lamenta i condemna els fets i ha convocat per demà al migdia cinc minuts de silenci per expressar el seu rebuig als fets. Les banderes onejaran a mig pal durant aquests dos dies i se suspenen tots els actes oficials promoguts pel consistori.

Els Mossos d'Esquadra continuen buscant la filla de la víctima, que té 17 anys. Els investigadors van trobar a l'escena el crim una nota manuscrita que atribueixen a la menor i on s'acomiadava i reconeixia implícitament l'autoria dels fets.