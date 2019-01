L´Ajuntament de Bescanó instal·la càmeres de seguretat a les urbanitzacions

Una de les primeres accions que ha promogut l'Ajuntament de Bescanó només començar l'any consisteix en la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules als accessos de les urbanitzacions del municipi per incrementar la seguretat ciutadana. Segons va informar ahir el consistori a través d'un comunicat, s'han col·locat tres càmeres de vigilància als accessos del parc urbanitzat de Montfullà i als de la urbanització de Mas Llunès. Aquesta iniciativa es realitza després que els veïns compartissin aquesta petició directament amb l'alcalde, Pere Lluís Garcia, gràcies a les reunions que ell mateix ha realitzat periòdicament amb els veïns dels diferents pobles de Bescanó.

El comunicat que ahir va fer públic l'Ajuntament de Bescanó indica que les càmeres de seguretat amb lectura de matrícules s'han instal·lat als accessos al Parc Urbanitzat de Montfullà des de la carretera N-141e i als de la Urbanització de Mas Llunès, des d'Anglès i des d'Estanyol, a partir de la carretera GI-540. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament vol millorar la seguretat de les urbanitzacions controlant els vehicles que hi accedeixen, ja que aquestes són una de les zones més vulnerables del municipi. A més, el sistema permetrà que els Mossos d'Esquadra estiguin informats de forma immediata en el cas que es detecti algun vehicle sospitós.

En funció dels resultats, en un futur es preveu l'ampliació d'aquesta mesura a altres accessos del municipi i dels seus pobles. Pere Lluís Garcia assegura que es tracta d'una «eina més per millorar la seguretat i la resolució de possibles delictes, així com un element dissuasiu de possibles delinqüents. La instal·lació permetrà que els Mossos d'Esquadra puguin accedir a totes les imatges i dades captades per les càmeres».