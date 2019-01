Es manté l´alerta per fort vent i mala mar a l´Empordà

Protecció Civil manté l'alerta per fort vent (Ventcat) a l'Empordà i el Pirineu on aquesta nit i matinada han bufat ratxes inferiors a les registrades en el dia d'ahir, però que, en alguns casos, han superat els 100 km/h. És el cas de Portbou on s'ha arribat a un cop màxim de 105 km/h. El vent de component nord seguirà bufant amb força durant les hores diürnes i quan arribi la nit disminuirà la seva intensitat.





El vent de component N bufa amb ratxes molt fortes a cotes altes i mitges del Pirineu oriental. Al seu pas pel Cadí s'accelera a sotavent. A l'EMA del Santuari de Queralt la darrera ratxa ha estat de 135,7 km/h https://t.co/DEsYLCEA3a #meteocat pic.twitter.com/1wtie4fmKW — Meteocat (@meteocat) 10 de enero de 2019

Segueix la mala mar a l'Empordà

Pel que fa a les, l'arribada de la massa d'aire fred del nord d'Europa ha fet baixar el mercuri dels termòmetres que, juntament amb el vent, fa que la sensació tèrmica sigui encara més acusada.El temporal va deixar ahira diversos punts del litoral gironí. Protecció Civil manté en estat de prealerta el pla per fort onatge a l'Empordà.