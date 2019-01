Prop de deu milions de viatgers han usat el TAV a Girona i Figueres en 6 anys

Prop de deu milions de viatgers han utilitzat el servei de tren d'alta velocitat des que es va inaugurar, ara fa sis anys, la connexió de Girona tant amb Barcelona com amb Figueres. En l'últim any, el creixement ha estat d'un 6,2%, segons ha informat Renfe. El TAV va complir ahir sis anys de funcionament a les comarques gironines, i des de la seva arrencada, ha passat de comptar amb nou trens a Barcelona -vuit dels quals continuaven fins a Madrid- als catorze actuals. En el primer any de servei, el nombre de passatgers va ser d'1,2 milions, mentre que, l'any 2018, es va arribar als 1.906.000; un creixement en aquells sis anys de gairebé el 60 per cent.

Del total de clients d'aquests sis anys, 1.906.000 corresponen al darrer any, una dada que registra un augment del 6,2% respecte al 2017. Pel que fa a l'estació de Girona, durant l'any passat va ser utilitzada per 1.365.800 clients, cosa que significa un 7% més que l'any anterior, i 599.200 van ser clients de l'estació de Figueres, el que representa un creixement del 5,5%.

El trajecte que més clients té és el de Girona-Barcelona, que compta amb 1.082.000 viatgers i ha augmentat un 7% respecte a la seva entrada en funcionament. A continuació es troba el de Figueres-Barcelona, amb 412.000 passatgers i un creixement del 4,6%, i en tercera posició hi ha el trajecte Girona-Madrid, amb 128.600 persones i un creixement del 3,4%. Més enrere ja es troba el Girona-Figueres, que malgrat tenir «només» 58.400 passatgers, ha estat el que més ha augmentat, un 18,6%. Finalment, el trajecte Figueres-Madrid ha estat realitzat per 45.800 persones (amb un creixement del 3,3%) i finalment hi ha el de Girona-Saragossa, que ha estat utilitzat per 16.300 persones i ha suposat una variació positiva del 3,1%.

El 9 de gener de 2013, Renfe va iniciar el seu servei d'alta velocitat a Girona i Figueres. El servei es va iniciar amb nou connexió d'alta velocitat a Barcelona, de les quals vuit continuaven fins a Madrid. Actualment, el servei compta amb un total de 14 trens que connecten Girona i Barcelona en 38 minuts.