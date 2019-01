SOS Costa Brava ha recollit quasi 20.000 dels 60.000 € que necessita

La plataforma SOS Costa Brava, que agrupa gairebé una trentena d'entitats ecologistes que lluiten contra l'especulació urbanística al litoral gironí, ha aconseguit fins ara gairebé 20.000 euros dels 60.000 que necessiten, calculen, per poder fer front a les despeses (per exemple, en advocats) de la seva lluita. I ho han fet a través d'una campanya de donatius i signatures que iniciada el passat mes d'octubre amb el títol #Sangbrava i que, segons el comptador que hi ha a la pàgina web de l'entitat, en aquests moments porta recollits 19.245 euros. A dia d'ahir, a més, s'havien aconseguit més de 10.500 signatures de suport. L'objectiu és arribar a les 15.000.

SOS Costa Brava va decidir impulsar la campanya de recollida de fons #SangBrava per tal de cobrir les despeses derivades de la seva lluita per defensar la Costa Brava i, segon sindiquen, «posar en alerta la societat, difondre la problemàtica i fer alhora un seguiment de la tramitació administrativa». Per això, assenyalen que necessiten tècnics i advocats que portin els casos, de manera que van demanar la col·laboració de tothom que vulgués treballar per aconseguir «un territori més sostenible».

Tal com s'indica a la seva pàgina web, es poden fer donatius 10, 20, 50, 75 o 100 euros, o especificar alguna altra quantitat si es desitja. Si es vol optar per un major compromís, sempre es pot optar per pagar quotes periòdiques o, si es prefereix, es pot fer un ingrés directe a través del banc. Els donatius, a més, es poden desgravar de cara a la declaració de la renda. Tota la informació es troba a la pàgina web de l'entitat, www.soscostabrava.cat.

Però a banda de recaptar fons, l'objectiu de la campanya #SangBrava és també donar a conèixer la situació en què es troba la Costa Brava. Per això, la plataforma va crear també set vídeos que mostren la «transformació» que han patit molts indrets emblemàtics de la Costa Brava en els darrers anys, i els han anat difonent a través de les xarxes socials i en grups de whatsapp amb l'objectiu de fer-los virals. També van elaborar dos àudios que han anat difonent de forma paral·lela.



Sis recursos d'onze casos

En aquell moment, la plataforma va recordar que ja havien presentat recursos a sis dels onze casos denunciats i que els costos de tot plegat rondaven els 60.000 euros. «Perquè la Costa Brava pugui disposar d'un model territorial sostenible, caldrà pressionar amb molta fermesa ajuntaments i la Generalitat», van indicar.

Les lluites de SOS Costa Brava abarquen diferents fronts i àmbits, des de l'Alt Empordà fins a la Selva. Alguns dels projectes que estan intentant aturar són la perllongació de la C-32 fins a Lloret de Mar, la construcció de tres nous blocs d'apartaments a la Pineda d'en Gori (Palamós), el desenvolupament urbanístic que pot arribar a permetre la construcció de 1076 habitages a la platja de Pals, la urbanització de la cala d'Aiguafreda de Begur o la construcció de nous edificis al PEIN de Castell Cap Roig, entre altres.

D'aquesta manera, la plataforma SOS Costa Brava ha unit en una sola lluita la feina que feien des de fa temps entitats locals, com ara Iaeden-Salvem l'Empordà, SOS Empordanet, l'Associació de Naturalistes de Girona, Salvem la Costa de Begur, Salvem Solius, Salvem Golfet, SOS Lloret o Salvem la Platja de Pals, entre moltes altres. La plataforma es va crear el passat estiu i des de llavors ha estat fent actes, debats i presentacions arreu del territori. La seva intenció és seguir-ho fent en els propers mesos.