Talls intermitents a «la carretera de la Vergonya» a partir de dilluns

L'Ajuntament de Bescanó va informar ahir a través de la seva pàgina de Facebook que el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya els va informar que, a partir del dilluns 14 de gener, començarà «un període de dos mesos de talls intermitents de trànsit amb pas alternatiu regular per semàfor durant les 24 hores del dia per tal de realitzar les obres de La Pilastra a la carretera N-141e –coneguda com a «carretera de la Vergonya»–, per poder realitzar unes obres de drenatge que travessaran la carretera». L'objectiu d'aquestes intervencions és fer possible desviar les acumulacions d'aigua per sota de la carretera fins al riu Ter.