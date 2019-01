Les temperatures es desplomen: Girona en alerta per la fred extrema

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències ha alertat gran part de la Península per temperatures mínimes de fins a -10 graus centígrads i gelades a conseqüència d'una baixada significativa de les temperatures i, a més, a l'est de la Península i a Balears per forts vents, per la qual cosa recomana extremar les precaucions i atendre les recomanacions de les autoritats.

Així, Protecció Civil assenyala que de matinada les temperatures superaran els -5 graus centígrads en els altiplans i en els sistemes muntanyosos i fins a -10 graus centígrads en zones de Guadalajara i Lleida a conseqüència de l'entrada d'una massa d'aire freda i seca d'aire polar pel nord-est.

També, d'acord amb les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) s'esperen vents forts al nord-est de la Península i a les Balears que seran especialment intensos a les costes de Girona i al nord de les illes de Mallorca i Menorca.

Les ratxes de vent arribaran fins a 80 quilòmetres per hora al nord-est de la Península i també hi haurà vents molt forts al litoral de Girona i nord de Mallorca i Menorca que provocaran onades de 4 o 5 metres d'altura.

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil recomana viatjar per carretera si és imprescindible i, en aquest cas anar molt atent, tenir especial cura amb les plaques de gel, revisar el vehicle, els pneumàtics, l'anticongelant i els frens, així com atendre les recomanacions de Trànsit.

Entre les recomanacions a la carretera, aconsella omplir el dipòsit de la gasolina, portar pneumàtics d'hivern o cadenes, roba de abrico i un telèfon mòbil amb bateria de recanvi i / o carregador d'automòbil.

En cas de quedar-se aïllat i necessitar ajuda, recomana no tractar de resoldre la situació de manera unilateral, tractar d'informar del fet i llevat que la situació sigui insostenible, esperar assistència.

Enfront dels vents costaners, Protecció Civil recomana a qui es trobi en les zones marítimes que procuri allunyar-se de la platja i d'altres llocs baixos que puguin ser afectats per les elevades marees i onatges que solen generar-se davant la intensitat de vents forts.

També aconsella evitar estacionar els vehicles en zones que es puguin veure afectades per l'onatge i no exposar-se prop de la costa ja que en aquestes situacions, el mar adquireix condicions extraordinàries i pot arrossegar a les persones que es troben en les proximitats, alhora que demana no posar en risc la vida davant les imatges espectaculars del fort onatge.

D'altra banda, davant de forts vents, Protecció Civil aconsella assegurar portes, finestres i tots aquells objectes que puguin caure a la via pública i allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificis en construcció o grues que puguin desprendre. Igualment, recorda que convé abstenir-se de pujar a bastides sense les adequades mesures deprotección.

Als conductors se'ls demana extremar les precaucions, especialment a la sortida de túnels, avançaments i encreuament amb vehicles pesats en carreteres de doble sentit i prestar atenció davant la possible presència d'obstacles a la carretera.