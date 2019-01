Tiren a terra les estelades de Banyoles i Mata abans de festes

Uns dies abans de les festes de Nadal, es van observar diversos incidents a les estelades de tres pobles del Pla de l'Estany i es calcula que es van efectuar durant la mateixa nit pels volts del 20 de desembre. Concretament, un grup de desconeguts van tirar a terra les estelades de Banyoles, amb frontera directa amb Melianta, i de Mata, població del terme municipal de Porqueres. Per altra banda, se sospita que els mateixos individus també van voler tombar l'estelada que hi ha a la rotonda d'entrada de Cornellà del Terri, sense assolir l'objectiu, ja que només es va aconseguir torçar la base uns graus.

Segons el membre de l'Assemblea Nacional Catalana del Pla de l'Estany Lluís Roura, «la intenció és tornar a col·locar les estelades tan aviat com sigui possible». L'estelada del terme municipal de Banyoles que es va tombar està just a la frontera amb el veïnat de Melianta, que pertany al municipi de Fontcoberta. L'altra estelada de la comarca del Pla de l'Estany que també es va aconseguir bolcar va ser a Mata, un dels pobles que pertanyen a Porqueres. En aquest cas, l'estelada que va sortir perjudicada es troba a una rotonda a prop de l'empresa Xocolates Torras.



Intent a Cornellà del Terri

L'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, explica que segurament aquest acte es va realitzar el mateix dia en què es van retirar estelades a altres punts de la província de Girona, com ara a Santa Coloma de Farners, amb un mètode concret: lligant l'estelada a partir d'una corda a un cotxe per aconseguir-la tombar. «Ara estem treballant amb l'Assemblea Nacional Catalana de Cornellà per veure quina és la manera més fàcil de poder-la tornar a alçar correctament. La sort és que no la van tirar tota a terra». També subratlla que «mentre no la tinguem col·locada dreta, tenim aquí un símbol de resistència que algú ha volgut tirar a terra sense aconseguir-ho».