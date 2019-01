Banyoles dedica cinc minuts de silenci a la dona assassinada

Més de 200 persones s'han agrupat davant de l'edifici de l'Ajuntament de Banyoles aquest matí per recordar a la veïna assassinada el passat dimecres per la seva filla de 17 anys. S'han fet cinc minuts de silenci i en acabar la gent ha dedicat un sonor aplaudiment a la víctima. Posteriorment -en declaracions a la premsa- l'alcalde de la localitat, Miquel Noguer, ha assegurat que el succés ha commogut a la ciutadania. "És una ciutat petita, on gairebé ens coneixem tots. Els alcaldes sabem moltes coses, però no podem arribar a predir què passa a les interioritats de les cases de la gent. Ningú es podia pensar que podria passar un fet similar, però una mort violenta és sempre condemnable". Per Noguer, "quan una mort d'aquest tipus la veus lluny de casa ja et trasbalsa, doncs quan la veus aquí és horrorós".