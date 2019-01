El cicle de trobades «Valors Republicans» de Banyoles es fixa en les entitats

Aquest dissabte a les 7 de la tarda tindrà lloc a la sala zero de l'Ateneu de Banyoles la xerrada Valors republicans: la força de les entitats, en què intervindran Ruben Wagensberg, diputat d'ERC al Parlament de Catalunya i l'alcaldable republicà Jaume Butinyà.

El cicle de xerrades Valors Republicans es va iniciar la primavera de l'any passat amb la visita de Joan Puigcercós analitzant la situació política i va continuar a la tardor amb la visita de la Portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, en una xerrada al Club Natació Banyoles sobre la importància de l'esport i el seus valors.

En aquesta ocasió la temàtica del col·loqui serà la importància del teixit associatiu en una societat republicana.

L'acte és gratuït i obert a tota la ciutadania que hi vulgui participar. Al final del debat hi haurà un torn obert de tertúlia per tal que tothom pugui dir-hi la seva.