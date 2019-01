La ciutat de Girona ha registrat aquesta matinada una mínima de -7,9 graus

Les temperatures mínimes han caigut aquesta matinada a tot Catalunya, amb extrems que han arribat als -10,6 graus a Prades (Baix Camp), a -9 a Sant Pau de Segúries (Ripollès), a -8,1 a Vielha (Val d'Aran), -7,9 a Girona capital i -7,6 a Vic (Osona), el dia més fred d'aquest hivern.



Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la majoria de les capitals de comarca de la comunitat han baixat aquesta nit dels zero graus, mentre que a Barcelona ciutat s'ha registrat una mínima de 3 graus.





Recull dels valors de temperatura mínima d'avui divendres en algunes capitals de comarca #meteocat pic.twitter.com/B6AtVwYxcF — Meteocat (@meteocat) 11 de enero de 2019

La sensació de fred, a més, s'ha accentuat pel vent que bufa a molts llocs de Catalunya, que han arribat a ratxes de fins a 108 quilòmetres per hora a Portbou (Alt Empordà), 63 a Montroig del Camp (Baix Camp) i gairebé 50 a la Cerdanya.Entre els registres de temperatures més fredes a les capitals de comarca, a més de Vielha, Girona i Vic, destaquen els -7,1 graus d'Olot (Garrotxa), els -6,4 de la Seu d'Urgell (Alt Urgell) i La Pobla de Segur (Pallars Jussà), els -6,2 graus del Pont de Suert (Alta Ribagorça) o els -6 de Solsona (Solsonès).També s'han registrat temperatures molt baixes a Mollerussa (-5,7 graus), Puigcerdà (-5,6), Cervera (-5,6), Tàrrega (-5è), Lleida (-4,8), Sabadell (-4,7), Falset (-3,9), Santa Coloma de Farners (-3,9), El Vendrell (-3,7), Banyoles (-3,5) i Tarragona (-0,1).Segons el Meteocat, encara que aquest és el dia més fred d'aquest hivern, ja n'hi va haver l'any passat d'altres amb aquestes temperatures, però en algunes localitats no es registraven aquestes temperatures tan baixes des del febrer de l'any 2012, com en el cas de Cunit (Baix Penedès), que ha registrat -2,4 graus, o a Orís (Osona), que ha mesurat -8,3.Les gelades han estat aquesta matinada intenses a gairebé tot Catalunya, exceptuant algunes zones del litoral, i s'espera que la pròxima nit també sigui molt freda i que les temperatures comencin a remuntar de mica en mica a partir de demà i diumenge.