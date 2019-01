El consistori convoca cinc minuts de silenci per a avui a les dotze del migdia i decreta dos dies de dol

La víctima era originària del municipi de Sant Dalmai, però al seu moment va anar a viure a Banyoles perquè es va casar amb un veí d'aquesta localitat. En l'actualitat, feia temps que estaven separats, però eren una parella coneguda i feien vida al poble. De fet, diverses fonts veïnals han apuntat que es troben «estupefactes» i «commoguts» pels fets i que no s'esperaven que pogués passar un succés de magnitud similar. Segons han apuntat, no acaben d'entendre com ha pogut passar i comparteixen un sentiment generalitzat de «tristor» per la pèrdua de la dona. Paral·lelament, des del consistori del poble s'ha condemnat l'assassinat, i s'ha convocat cinc minuts de silenci per a avui, a les 12 del migdia, davant de l'edifici de l'Ajuntament. Aquest també ha decretat dos dies de dol oficial per la mort violenta de la veïna per expressar el seu rebuig. Les banderes onejaran a mig pal i quedaran suspesos tots els actes oficials promoguts durant aquestes dates. Pel que fa a l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ahir no va voler fer declaracions als mitjans, a l'espera que els investigadors puguin aclarir les circumstàncies del cas.