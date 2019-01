El Consorci invertirà 38 milions en l'aigua potable a la Costa Brava

El Consorci de la Costa Brava invertirà 24 milions en els tres anys vinents per millorar el sanejament d'aigua de diversos municipis del litoral. La partida més important serà la que es destinarà per remodelar la depuradora de Palamós amb 15 milions i 5,6 més per ampliar una canonada subterrània.

L'ens també destinarà 14 milions a millorar les xarxes d'abastament que gestiona en un termini de cinc anys. Les primeres actuacions que es contractaran aquest any se centraran en l'estació de tractament d'aigua potable de Lloret de Mar-Tossa de Mar (Selva) i l'estació de tractament d'Empuriabrava.

D'altra banda, l'organisme està ultimant els tràmits per subministrar Colera, la Selva de Mar i el Port de la Selva, que aquest estiu va haver de contractar una dessaladora per la salinització de l'aqüífer. També treballa per aconseguir que la Mancomunitat d'aigües de Palafrugell, Begur, Pals i Regencós s'incorpori al Consorci.