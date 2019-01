Davant la baixada de les temperatures, les entitats socials que treballen amb els col·lectius més desfavorits han reclamat a les companyies que no tallin l'electricitat a ningú en situació de vulnerabilitat. La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, va afirmar que «els beneficis milionaris» de les empreses subministradores «no paren de créixer i no es pot permetre que cap persona passi fred perquè no pot fer front al pagament de les factures».