La falta de policies a Olot dificulta augmentar la seguretat als carrers

L'Ajuntament d'Olot vol reforçar la presència policial al carrer però es troba amb el fet que sis agents es jubilaran enguany. La solució a les dificultats per ampliar la plantilla i reforçar la vigilància seran els agents cívics.

Segons ha explicat l'alcalde Josep Maria Corominas (PDeCAT), el motiu és el Reial Decret del 14 de desembre pel qual els policies que acreditin 37 anys d'activitat dels quals n'han de tenir 15 de cotitzats dins del cos policial, poden jubilar-se als 59 anys.

De la plantilla de 45 agents que hi ha a Olot, sis es troben, ara mateix, dins d'aquesta situació. Segons Corominas, la situació és similar a totes les localitats catalanes, per la qual cosa la previsió és d'escassetat de policies.

Corominas ha considerat: «No tothom pot fer de policia perquè es requereixen unes condicions especials i una formació especialitzada». També ha apuntat que com més habitants té una localitat més bon salari es pot pagar els policies, consengüenment quan més gran sigui una ciutat més capacitat d'atracció de policies té.

L'alcalde ha exposat que l'Ajuntament considera que podrà mantenir una plantilla estable amb el nombre actual d'agents però no el podrà augmentar com seria la seva voluntat.

Això no obstant, l'Ajuntament té un pla per reforçar la seguretat als carrers afectada per augments dels robatoris a establiments de telefonia mòbil, dels furts en botigues i del vandalisme urbà. Segons Corominas, la voluntat del municipi és reforçar la policia municipal amb agents cívics. Tot i que els agents cívics no poden aplicar mesures de coerció, sí que poden ajudar en feines de recomanació i de prevenció. En tot cas, segons l'alcalde, la feina dels agents cívics servirà per deslliurar els policies de feines secundàries.



Robatoris a botigues de mòbils

L'alcalde ha considerat que la seguretat a Olot és bona sobretot comparada amb altres localitats catalanes amb el mateix nombre d'habitants. Ha definit els robatoris a botigues de mòbils com una situació excepcional facilitada per la sortida dels mòbils en el mercat negre. Va indicar que les càmeres al carrer i als locals els ajuden en una investigació que va bé.

De tota manera, l'alcalde va considerar que sempre hi haurà situacions com la de la nit del 24 al 25 de desembre, quan després d'haver passat la patrulla, els lladres van arrencar l'embornal d'un desaigüe i el van llençar contra l'aparador d'una botiga del carrer Antoni Llopis, de la qual se'n van endur els mòbils. L'alcalde va raonar que quan passen coses com aquestes als afectats no se'ls poden explicar les estadístiques.