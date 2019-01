La filla de la dona assassinada a Banyoles confessa el crim

La menor de 17 anys detinguda per matar la mare a Banyoles va admetre els fets durant la reconstrucció del crim, que es va fer ahir al vespre al domicili familiar de l'avinguda Països Catalans. Segons fonts properes a la investigació, un cop a l'escena del crim va explicar que tenia problemes en la relació amb la seva mare i que estava enfadada per una discussió que havien tingut la nit anterior. Per això, va admetre que dimecres al matí la va atacar amb un ganivet de cuina.

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al migdia a Platja d'Aro la filla de 17 anys de la dona morta a ganivetades a Banyoles, Carme Pèlach, de 53 anys. Els Mossos d'Esquadra buscaven la jove des de dimecres a la nit, després que un altre fill de la víctima i germà de l'arrestada que viu independitzat amb la seva xicota, avisés la policia en trobar el cos sense vida de la mare en una habitació. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona van seguir el rastre de la jove fins a un pis familiar a la costa, on hauria arribat el mateix dimecres a la tarda. Els investigadors sospiten que la filla hauria matat presumptament la mare al matí i després hauria fugit cap al municipi baix-empordanès. Els Mossos van aconseguir arrestar la jove ahir, poc després de les dotze del migdia, considerant-la com a presumpta autora del crim. Cap a la tarda es va fer pública l'autòpsia de la víctima, segons la qual aquesta va morir degollada amb múltiples ganivetades al cos. La detinguda passarà avui a disposició de la Fiscalia de Menors.

Els investigadors sospiten que el crim va tenir lloc dimecres al matí, fet que quadraria també amb el testimoni de veïns que van sentir crits i una baralla al pis on vivien la mare i la filla, acostumats a continuades discussions. La investigació apunta que el crim s'hauria comès cap a dos quarts de deu del matí, quan els veïns van sentir crits, en un moment en què la mare encara no havia tingut temps de vestir-se. La reconstrucció de tota la jornada confirma que, després de l'assassinat, se'n va anar a l'institut on estudia. A més, la hipòtesi que el crim va tenir lloc al matí es basa en la coagulació de la sang trobada.

Un altre indici que cal tenir en compte és que el mateix dimecres la noia va anar a una perruqueria de Mata per tenyir-se el cabell de color fosc. Va ser un altre fill de la víctima qui va trobar el cos de la seva mare sense vida. El jove, que ja no viu al pis, anava a sopar a casa de la seva mare cada dimecres i cap a les nou del vespre va avisar la policia quan va trobar-se el cadàver al dormitori, als peus del llit i gairebé sense roba. Els investigadors han anat trobant indicis que assenyalen la menor com a autora del crim, entre ells que l'habitatge en el qual convivia amb la seva mare no havia estat forçat. A l'escena del crim, els agents van trobar un ganivet ensangonat i una nota manuscrita que ja d'entrada van atribuir a la menor, on, a mode de comiat, s'indicava que la jove aniria al puig de Sant Martirià i al puig Clarà per treure's la vida. La comitiva judicial va arribar al lloc del crim per fer la inspecció ocular i recollir proves passada la mitjanit i van fer l'aixecament de cadàver a tres quarts de quatre de la matinada. El furgó funerari va traslladar la víctima fins a l'Institut de Medicina Legal de Girona per fer-li l'autòpsia, que ahir a la tarda confirmava que la víctima hauria mort degollada, a banda de patir diverses ganivetades.

Diferents patrulles policials van fer una recerca de la noia ahir al matí pels indrets propers a la població, segons les pistes que va oferir el manuscrit, sense aconseguir localitzar-la. En paral·lel, els Mossos de la DIC de Girona van seguir la pista de la noia fins a Platja d'Aro perquè sospitaven que podria haver-se desplaçat fins a un habitatge que la família té a la costa. Els Mossos van muntar un dispositiu de vigilància al voltant del pis i, passades les dotze del migdia, van localitzar i detenir la menor comper la mort de la seva mare. Està previst que la jove, amb un historial clínic per problemes mentals, passi avui a disposició de la Fiscalia de Menors.

Els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial van portar ahir al vespre la menor de 17 anys, detinguda per matar la seva mare a ganivetades al domicili familiar, per fer la reconstrucció del crim. La menor, única sospitosa del crim, va arribar al pis quan passaven pocs minuts d'un quart de vuit del vespre.