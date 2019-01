Premi a la integració dels serveis socials i sanitaris de la Garrotxa

El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa ha rebut el Premi de l'Institut Avedis Donabedian per l'aliança d'hospitals Els Quatre Gats per al projecte d'atenció integrada amb lideratge social. El guardó, que es va entregar dimecres al vespre en un acte al Palau de la Música de Barcelona, reconeix la tasca realitzada pel Consorci amb el Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària, que suposa la transformació del model d'atenció social i sanitària per intentar fer front a canvis demogràfics com l'augment de l'esperança de vida o l'increment del nombre de persones vulnerables.

El 2014 es va crear l'òrgan de governança de la Garrotxa, amb representació del Consell Comarcal, l'Ajuntament d'Olot, els Departaments de Salut i Afers Socials i institucions sanitàries com l'Institut Català de la Salut, l'hospital d'Olot i l'Institut d'Assistència Sanitària.

En total, en el projecte hi ha participat més d'una cinquantena de persones de l'àmbit social i sanitari de la comarca, que han treballat en temes sobre l'atenció primària, domiciliària i de salut mental.



Premis a la qualitat sanitària

Aquest treball, precisament, és el que ha estat reconegut enguany per la Fundació Avedis Donabedian, que des de l'any 1989 entrega aquests guardons per premiar aspectes de la qualitat dels centres sanitaris i marcar tendències de desenvolupament futur en diverses àrees.

En concret, el premi vol reconèixer la feina de les organitzacions que ofereixen atenció social promovent la participació d'algun nivell del sistema de salut per millorar l'efectivitat i la seguretat en la prestació de l'atenció a la persona i que desenvolupen en el seu dia a dia activitats per a la millora continuada de la qualitat assistencial.